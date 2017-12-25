Жулин прополоскал всеми забытую Липницкую

Двукратный олимпийский призер по фигурному катанию, тренер Александр Жулин после чемпионата России разнес Юлию Липницкую. Спортсмен считает, что звезда Сочи-2014 не смогла бы конкурировать с молодыми фигуристками.



"Вот люди говорят: "Как так можно? Юлия Липницкая завершила карьеру в 19 лет!" Какой была бы Липницкая на этом чемпионате России? Наверное, 15-й в лучшем случае", – заявил Жулин.

Тренер считает, что фигуристка поступила правильно, завершив карьеру. По мнению Жулина, в России много талантливых юных спортсменок. Однако в определенный момент все они сталкиваются с непреодолимыми сложностями, пишет "Газета.ru".

"Вскоре девушки войдут в пору половой зрелости, могут возникнуть трудности. Девочки – это предмет необученный и необучаемый. Ну это правда! Дай бог им всем здоровья и успеха на стартах. Век девчачий в фигурном катании не такой долгий", – отметил тренер.

По его словам, пока только Евгения Медведева держится на высочайшем уровне. "А остальные… Вы сами видите", – сказал Жулин.

Новая чемпионка России, 15-летняя Алина Загитова пока практически ни в чем не уступает Евгении Медведевой. "По технической оценке Загитова однозначно ничуть не хуже Медведевой, если уже не лучше. Но что касается класса катания и второй оценки, думаю, Женя пока недосягаема. Только ей нужно восстановиться и нормально исполнить свой прокат", – добавил тренер.

В субботу, 23 декабря, завершился чемпионат России по фигурному катанию. Алина Загитова стала чемпионкой страны, второе место досталось Марии Сотсковой, Алене Косторной – третье.