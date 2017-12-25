Парализованная чемпионка молит о смерти из-за ужасных болей

Добровольно уйти из жизни решила победительница летних Паралимпийских игр 2012 года в Лондоне в гонках на колясках Марике Вервут. Бельгийка призналась, что не может больше переносить страдания.

Сердце у спортсменки сильное, но медикаменты больше не справляются с ужасными болями. По словам чемпионки, с каждым днем ее одолевает все более глубокая депрессия. У Вервут начало снижаться зрение, а прием пищи для 38-летней паралимпийки стал настоящим мучением, передает Ura.ru.

Марике Вервут полностью парализована ниже груди, и ее болезнь прогрессирует. "Я больше не хочу страдать. Это слишком тяжело", — рассказала она журналистам.

Вервут и ранее говорила о добровольном уходе из жизни. Год назад она подала необходимые документы для процедуры эвтаназии, но после Паралимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро передумала, сказав, что время для этого придет, "когда плохих дней будет больше, чем хороших", напоминает издание Inside the Games.

Как писали Dni.Ru, в Бельгии официально разрешена эвтаназия – процедура, с помощью которой тяжелобольным помогают легко и безболезненно уйти из жизни. Согласно местным законам, для ее осуществления необходимо письменное согласие трех врачей.

А недавно стало известно, что в Австралии создана специальная капсула для проведения эвтаназии. Устройство, позволяющее смертельно больным людям безболезненно покинуть этот мир, работает на жидком азоте. Человек навсегда "засыпает" в нем в течение нескольких минут.

Вервут считала спорт единственной радостью и смыслом жизни. "Когда я сижу в гоночном кресле, вокруг меня все исчезает – плохие мысли, страх, печаль, страдание. Вот как я выиграла золотые медали", – заявила однажды чемпионка. "Я не хочу никаких похорон. Достаточно, чтобы все выпили по бокалу шампанского и подумали обо мне", – заключила спортсменка.