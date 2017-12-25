Овечкин поздравил болельщиков "стриптизом"
Хоккеист поздравил болельщиков в образе Санта-Клауса – стриптизера. Овечкин одет в халат с голым торсом. При этом россиянин держит табличку с надписью Hohoho! Как известно, это характерный выкрик Санты, передает RT.
Видеозапись появилась в Twitter-аккаунте хоккейного клуба. Washington Capitals выпустил цикл таких поздравлений, в котором участвуют игроки команды. Ежедневно показывается один из спортсменов.
#ALLCAPS Holiday Countdown | Santa @Ovi8, hurry down the chimney tonight! �� pic.twitter.com/rj1qC0TA0A— Washington Capitals (@Capitals) 24 декабря 2017 г.
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