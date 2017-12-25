Овечкин поздравил болельщиков "стриптизом"

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Washington Capitals Александр Овечкин принял участие в рождественском видеопоздравлении. Спортсмен предстал в необычном образе.

Хоккеист поздравил болельщиков в образе Санта-Клауса – стриптизера. Овечкин одет в халат с голым торсом. При этом россиянин держит табличку с надписью Hohoho! Как известно, это характерный выкрик Санты, передает RT.

Видеозапись появилась в Twitter-аккаунте хоккейного клуба. Washington Capitals выпустил цикл таких поздравлений, в котором участвуют игроки команды. Ежедневно показывается один из спортсменов.