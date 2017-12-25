Вице-премьер Виталий Мутко объявил о приостановлении деятельности на посту президента Российского футбольного союза (РФС). Соответствующее заявление чиновник сделал во время заседания исполкома организации.
Мутко отказался от должности на полгода. В это время исполнять его обязанности будет генеральный директор РФС Александр Алаев, передает ТАСС.
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