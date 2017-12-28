Кокорин удивил зажигательным танцем под пальмами

Игрок футбольного клуба "Зенит" Александр Кокорин порадовал болельщиков. В Twitter-аккаунте питерской команды появился ролик с участием нападающего.

На зацикленной GIF-анимации форвард зажигательно отплясывает. На заднем плане колышутся пальмы. Судя по комментарию, сопровождающему ролик, Александр Кокорин записал видео, находясь в отпуске. Сейчас спортсмен отдыхает после завершения первой части футбольного чемпионата России.

Руководство устроило всей команде каникулы до 11 января. После окончания отпуска игроки отправятся на спортивные сборы, которые пройдут в Объединенных Арабских Эмиратах и Турции. На момент зимнего перерыва "Зенит" находится на втором месте турнирной таблицы с результатом в 37 очков. Лидирует футбольный клуб "Локомотив", умудрившийся набрать 44 балла.