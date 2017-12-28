Кокорин удивил зажигательным танцем под пальмами
На зацикленной GIF-анимации форвард зажигательно отплясывает. На заднем плане колышутся пальмы. Судя по комментарию, сопровождающему ролик, Александр Кокорин записал видео, находясь в отпуске. Сейчас спортсмен отдыхает после завершения первой части футбольного чемпионата России.
Руководство устроило всей команде каникулы до 11 января. После окончания отпуска игроки отправятся на спортивные сборы, которые пройдут в Объединенных Арабских Эмиратах и Турции. На момент зимнего перерыва "Зенит" находится на втором месте турнирной таблицы с результатом в 37 очков. Лидирует футбольный клуб "Локомотив", умудрившийся набрать 44 балла.
������ #ЗенитВОтпуске pic.twitter.com/3IR7ahdyd1— ФК «Зенит» (@zenit_spb) 28 декабря 2017 г.
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