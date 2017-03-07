Пять подарков для любительниц бега

Главный женский праздник – день, когда с лиц девушек не сходят счастливые улыбки, а проходящих мимо мужчин не видно за охапками цветов. Традиционные атрибуты праздника в виде букетов и конфет никто не отменял, однако редакция Dni.ru уверена, что нет ничего лучше подарка, который был выбран с учетом интересов его будущей обладательницы – ведь он сделает ее поистине счастливой.



Если вам предстоит подобрать подарок для девушки, которая не мыслит свою жизнь без бега, тогда наша подборка точно для вас. В ней собрано все, что действительно обрадует увлеченную бегунью.

Слот на один из российских забегов

В России регулярно проходит большое количество разнообразных забегов – помимо широко известных в Москве и Санкт-Петербурге, можно найти много интересных активностей в других городах. На сайте RunningRussia собрано множество различных беговых мероприятий с детальным описанием и условиями участия. Там же можно зарегистрироваться на забег или зарегистрировать другого человека, которому вы хотите подарить участие в конкретном мероприятии.

Массажный ролик

Foam Roller – невероятно удобный и полезный инструмент, который позволяет избавиться от напряжения в мышцах и соединительных тканях после длительной пробежки. Он также помогает увеличить приток крови в мышечную ткань и улучшает подвижность, ускоряя восстановление и повышая эффективность тренировок. Кроме того, при регулярном правильном использовании, этот массажный ролик поможет улучшить состояние мышц и общий тонус организма.

Сертификат на курс спортивного массажа

Если вы не доверяете методам самомассажа, считая, что этим должен заниматься профессионал, вы можете подарить любительнице бега курс из нескольких сеансов спортивного массажа. Такой массаж отличается от обычного расслабляющего – он также обладает расслабляющим эффектом, при этом повышая выносливость, увеличивая работоспособность, снимает усталость и восстанавливает тонус после повышенных физических нагрузок.

Новые беговые кроссовки

Определенно, новая пара кроссовок – лучший подарок для любительницы бега. Особенно, когда кроссовки не просто удобные и красивые, но технологичные. Что важно для качественных беговых кроссовок, так это хорошая амортизация и комфортная посадка. Все это есть у кроссовок нового поколения UA HOVR от спортивного бренда Under Armour. Кроссовки доступны в двух моделях – UA HOVR Sonic и UA HOVR Phantom. Легкие Sonic предназначены прежде всего для опытных спортсменов и для бега на длинные дистанции, а стильные и мягкие Phantom больше подойдут для начинающих бегунов и непродолжительных пробежек.

Гаджет для пробежки

Различные девайсы и гаджеты являются незаменимыми помощниками для любого бегуна – они помогают значительно повысить эффективность тренировок, анализируя процесс и следя за основными показателями. Современные производители предлагают огромное количество фитнес-устройств на любой вкус и цвет. Помимо разнообразных фитнес-браслетов и умных часов, которые синхронизируются со смартфоном, советуем обратить внимание на беспроводные наушники с встроенным пульсометром – они удобно держатся в ушах, и позволяют отслеживать ЧСС, не стесняя бегуна.