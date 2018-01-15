Бьорндалена гнусно выставили из сборной Норвегии

Норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален не поедет на Олимпиаду в Пхенчхан. Восьмикратный олимпийский чемпион не выполнил нормативы по отбору на Игры 2018 года.

43-летний Бьорндален потерял все шансы попасть в состав олимпийской сборной Норвегии 10 января. Многократный чемпион финишировал лишь 42-м в индивидуальной гонке на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге. Согласно критериям отбора на Олимпиаду-2018, он должен был попасть в шестерку лучших в одной из личных гонок Кубка мира или дважды попасть в топ-12.

Игры в Пхенчхане должны были стать седьмой Олимпиадой в карьере Бьорндалена. Спортсмен упорно готовился к соревнованиям. Однако, судя по всему, лучшие годы биатлониста позади. Самыми высокими его результатами в этом сезоне были 18-е место в индивидуальной гонке и пасьюте на этапе Кубка мира в Эстерсунде.

Уле-Эйнар Бьорндален – восьмикратный олимпийский чемпион и 20-кратный чемпион мира. Партнеры по команде очень надеялись, что легендарный спортсмен сумеет отобраться на Игры. "Это особенная ситуация. До нынешнего сезона никто такого не видел. Мы знаем, каким опытом он обладает. Если кто и должен попасть в команду за прошлые заслуги, то это Бьорндален", – заявил журналистам норвежский биатлонист Йоханнес Бе.

Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева высказалась о причинах неудачных результатов мужа по ходу нынешнего сезона. "Сначала у него были проблемы в подготовке в летний период. Думаю, немногие спортсмены вообще могли бы с этим справиться. Но все же он начал выступать в Кубке мира. Однако, возможно, из-за того, что все случилось незадолго до сезона, было сложно снова набрать форму к его началу, когда это было очень важно", – цитирует Домрачеву NRK.

По словам супруги, Бьорндален – настоящий мужчина и воин. Биатлонистка гордится тем, как спортсмен справляется с ситуацией. Окончательный состав олимпийской сборной Норвегии будет объявлен 15 января.