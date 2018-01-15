Василий Уткин тайно сыграл свадьбу с моделью

Знаменитый футбольный комментатор Василий Уткин дал большое интервью. Журналист рассказал о своей жизни.

Оказывается, диктор был тайно женат на модели. Брак был заключен в 1997 году и продлился всего полтора года. По словам комментатора, они познакомились в общей компании. Через какое-то время у них начались отношения. "У Наташи не было российского паспорта – она была дочкой военного и не родилась в России. В какой-то момент я сказал: "Выходи за меня замуж". Была очень скромная свадьба, мы оставались вместе чуть больше года, но вместе жили урывками – не было ни квартиры, ничего", – приводит слова Уткина сайт sports.ru. Спустя какое-то время Василий и Наталья разошлись. Несмотря на это, молодые люди остались в хороших отношениях.

Кроме того, знаменитый комментатор рассказал о своей карьере. Василий Уткин уверен, что больше никогда не будет работать на телевидении. "Я не очень сожалею по этому поводу: очень много нового узнал и попробовал, доволен и образом жизни, и количеством работы, и качеством оплаты этой работы. Мне жаль только, что я не могу заниматься любимым делом – тем, к которому, как я, видимо, небезосновательно думал, у меня есть некое призвание", – признался комментатор.

Публикация от Василий Уткин (@realradioutkin) Дек 10, 2017 at 1:20 PST

Уткин заявил, что сейчас зарабатывает намного больше, чем во время работы на "Матч ТВ". Тогда зарплата диктора составляла 600 тысяч рублей, сейчас же, по его словам, он получает больше миллиона в месяц, комментируя футбольные матчи в барах и пабах столицы. Из этих денег большая часть уходит на погашение кредита на дом, который комментатор купил несколько лет назад.