От спавшего с женой брата знаменитого футболиста отрекся отец

Дэнни Уилсон, отец главного тренера сборной Уэльса Райана Гиггза, высказал свое отношение к нему после того, как тот разрушил семью брата Родри. По словам родителя, семья его не уважает.

Гиггз был любовником жены брата Наташи на протяжении семи лет. Узнавший в 2011 году о романе супруги Родни расстался с ней.

В свою очередь Дэнни Уилсон очень переживает из-за неблаговидного поведения сына и осуждает его. Он буквально отказался от него, не желая видеть. "Теперь, когда я вижу его по телевизору, я выключаю ящик, вся семья так делает", - цитирует отца спортсмена Independent.

"Я даже не могу заставить себя называть его имя. Я использую выражение "экс-футболист". Как старший он должен был прикрывать спину брата, а не вонзать в нее нож. Он обманывал брата наихудшим образом", – делится Уилсон. Мужчина считает, что новая должность главного тренера сборной Уэльса сыну не подходит. "Я должен быть самым гордыми счастливым отцом в мире из-за того, чего он достиг, но я стыжусь его", - признается Дэнни. Он считает, что Гиггз ведет себя слишком эгоистично, "поставив себя на первое место".

"Эта работа не для него. От него дурно пахнет", – уверен Уилсон. "У меня едва ли не слезы бегут из глаз, когда я говорю, моя семья не уважает его и не следит за его достижениями", – заключил отец Гиггза.

