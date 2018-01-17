Лучшей фигуристке России угрожает 15-летняя соперница

В Москве с 17 по 20 января проходит чемпионат Европы по фигурному катанию. Главным противостоянием станет борьба 18-летней Евгении Медведевой и ее юной коллеги Алины Загитовой за золото в женском одиночном катании.

Эксперты отметили, что ЧЕ-2018 обещает быть очень интересным и напряженным в связи с предстоящими Олимпийскими играми в Пхенчхане. На нем фигуристы не только определят сильнейшего – многие страны примут окончательное решение о составе сборной на Играх-2018.

Россия претендует на медали континентального первенства во всех четырех видах соревнований (женщины, мужчины, пары, танцы). Впервые на крупном международном старте в очной борьбе встретятся две лучшие фигуристки России и мира – Евгения Медведева и Алина Загитова.

Болельщиков интересует вопрос, как выступит двукратная чемпионка Европы Евгения Медведева. В последний раз она выходила на лед в ноябре 2017 года, а затем пропустила финал Гран-при и чемпионат России из-за перелома ноги.

Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков уверен, что все беды спортсменки позади. "Женя тренируется в полную силу и целенаправленно готовится к чемпионату Европы и другим соревнованиям. Никаких последствий травмы уже практически нет", — цитирует Горшкова RT.

Что касается 15-летней Загитовой, она в своем дебютном сезоне не проиграла ни одного старта, а в декабре выиграла финал Гран-при и чемпионат России. Примечательно, что обе девушки не вышли на официальную тренировку перед чемпионатом Европы.