Теннисистку задразнили из-за стонов на корте
"Леди и джентльмены, пожалуйста, во время розыгрыша не кричите". Судья на вышке, возможно, пожалела о выборе этих слов во время матча", – подписан соответствующий ролик на странице 7Tennis в Twitter. После обращения судьи к зрителям те начали дразнить Соболенко еще сильнее. После очередных просьб рефери в середине второго сета импровизированное представление прекратилось. В итоге матча Барти победила Соболенко со счетом 6:7, 6:4, 6:4. Австралийка осудила поведение своих соотечественников.
"Ladies & gentlemen please, during the rally, do not scream."— #7TENNIS �� (@7tennis) 16 января 2018 г.
The Chair Umpire may have regretted her choice of words during this ���� Barty v ����
Sabalenka #AusOpen match...
�� pic.twitter.com/x6WhfSeH9J
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