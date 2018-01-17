Теннисистку задразнили из-за стонов на корте

Зрители на арене Рода Лэйвера в Мельбурне своим сарказмом чуть не сорвали соревнование. Они начали передразнивать белорусскую теннисистку Арину Соболенко во время матча первого круга Открытого чемпионата Австралии. Там спортсменка играла с соперницей Эшли Барти.

"Леди и джентльмены, пожалуйста, во время розыгрыша не кричите". Судья на вышке, возможно, пожалела о выборе этих слов во время матча", – подписан соответствующий ролик на странице 7Tennis в Twitter. После обращения судьи к зрителям те начали дразнить Соболенко еще сильнее. После очередных просьб рефери в середине второго сета импровизированное представление прекратилось. В итоге матча Барти победила Соболенко со счетом 6:7, 6:4, 6:4. Австралийка осудила поведение своих соотечественников.