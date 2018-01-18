Предатели Степановы продали Родину за $7,5 тысячи

Российская легкоатлетка, информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Юлия Степанова и ее муж Виталий ежемесячно получают "зарплату" от Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом стало известно из переписки супругов с гендиректором МОК Кристофом де Кеппером.

Сведения стали достоянием хакеров Fancy Bears и "ушли" в Сеть. Так, Юлия ежемесячно получает 2,5 тысячи долларов. Известно, что данная сумма будет выделяться легкоатлетке вплоть до конца 2018 года, пишет RT.

В свою очередь экс-сотрудник Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Виталий Степанов получает от МОК пять тысяч на должности консультанта по вопросам допинг-контроля и защиты спортсменов, передает RT. Ранее говорилось о том, что Международный олимпийский комитет выделит грант Степановой на организацию ее тренировочного процесса.

Напомним, Юлия и Виталий Степановы "прославились" после того, как предоставили немецкому телеканалу ARD компромат на якобы имеющую место систему распространения допинга в российской сборной. Затем супруги сотрудничали с WADA, которое начало расследование после выхода передач. По его итогам всех российских легкоатлетов, кроме прыгуньи в длину Дарьи Клишиной, отстранили от Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро.

Иуда российской лёгкой атлетики Степанова не прошла квалификацию на зимний Чемпионат Европы.

Пока училась стучать,разучилась бегать... pic.twitter.com/Xh5HGwhydA — Яковлева Наталья (@master1152011) 26 февраля 2017 г.

Как писали Dni.Ru, в марте 2017 года Всемирное антидопинговое агентство объявило о запуске новой программы работы с информаторами. По замыслу WADA, проект Speak Up! поможет агентству более эффективно выявлять спортсменов, употребляющих запрещенные вещества.