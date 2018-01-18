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Спорт

Предатель Родченков нашел новую жертву

Григорий Родченков. Фото: GLOBAL LOOK press/Viktor Chernov
Григорий Родченков взялся за британцев. Беглый экс-глава Московской антидопинговой лаборатории заявил, что спортсмены с Туманного Альбиона употребляли запрещенные препараты.
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Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) обвинил нескольких британских атлетов в употреблении допинга. В интервью "Би-Би-Си" об этом рассказал Брайан Фогель, режиссер фильма о сбежавшем из России бывшем спортивном чиновнике "Икар".

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По словам Фогеля, Родченков, скорее всего, уже передал имена нарушителей в WADA и Международный олимпийский комитет (МОК), передает РИА ФАН. Сам режиссер назвать спортсменов отказался. "Я, конечно, не хотел бы называть имен, потому что это не мое дело, но было несколько британских спортсменов, которых он назвал", - сказал Фогель.

Режиссер отметил, что считает справедливым следующее предположение: не только российские атлеты замешаны в допинговом скандале. Фогель уточнил, что и сам Родченков признавался:  тестирование на Олимпиаде в Лондоне было "худшим из всех, которые он когда-либо видел на Играх". Режиссер привел слова бывшего спортивного чиновника, который говорил ему о беспорядке, царившем в лондонской лаборатории.

Как писали Dni.Ru, выяснилось, что российская легкоатлетка, информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Юлия Степанова и ее муж Виталий ежемесячно получают "зарплату" от Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом стало известно из переписки супругов с гендиректором МОК Кристофом де Кеппером. 

Юлия ежемесячно получает 2,5 тысячи долларов. Известно, что такая сумма будет выделяться легкоатлетке вплоть до конца 2018 года. А экс-сотрудник Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Виталий Степанов получает от МОК пять тысяч на должности консультанта по вопросам допинг-контроля и защиты спортсменов. Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет выделит грант Степановой на организацию ее тренировочного процесса.

Автор: Андрей Евлампиев18 января 2018, 09:40

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