Звезд КХЛ застали в раздевалке за интересным занятием

При входе в раздевалку – стеллаж, заставленный изолентой, краской, отвертками, растворителем. Здесь есть все необходимое, чтобы устранить неполадки в амуниции хоккеиста во время игры – жидкость для протирания стекол масок, наждачная бумага, скотч, маркеры для пометок.

Рядом – станок с клепками для починки коньков и вилка для их заточки. На сезон каждому хоккеисту его клубом выдается несколько пар коньков, причем делают для каждого индивидуально – с учетом анатомического строения стопы.

Клюшек у спортсменов тоже несколько – на матч каждый игрок берет их по четыре-пять. В основном они композитные на основе графита. Каждый уважающий себя мастер играет клюшками фирмы, с которой у него заключен контракт. А у хоккеистов одного роста они могут быть разной длины. Почему? Из-за разной манеры игры. Поэтому и заказывают клюшки кто короче, а кто длиннее.

Интересно, что во время игры специальная служба может брать у отдельных игроков клюшку для измерений. Это правило зародилось в 1982 году, когда на чемпионате мира канадцы принялись измерять загиб крюка клюшек советских хоккеистов.

Корреспондент Dni.Ru застал участников застал звезд КХЛ за интересным занятием – они обматывали крюки клюшек изолентой, чтобы увеличить шероховатость и, как следствие, сделать лучшим сцепление с шайбой. По мнению одних игроков, черная изолента затрудняет вратарю наблюдение за шайбой, сливающейся с фоном крюка клюшки. По мнению других игроков, крюк, обмотанный белой изолентой, менее заметен на фоне льда, тем самым затрудняется распознавание направления броска.

Амуниция каждого игрока аккуратно развешена по именным шкафчикам. Материалом для производства сиденья и спинки в раздевалке для хоккея служит специальная фанера с высокими влагонепроницаемыми характеристиками. Сверху в шкафчике лежат коньки, маски, снизу – свитера. У кого–то в уголке полки светится позолотой иконка или другой оберег.

В центре раздевалки – стол с едой для игроков. Интересно посмотреть, чем потчуют звезд хоккея. Пицца, бананы, сухие печенья, сэндвичи – для простых людей такая едка кажется излишне калорийной. А хоккеист может потерять за игру до четырех килограммов, поэтому считается, что спортсмен весом 90 килограммов должен употреблять 700-900 граммов углеводов в день.

"Углеводы являются предпочтительным топливом при интенсивных нагрузках, которых требуют хоккейные тренировки и игры. Большинство углеводов сохраняется в организме в виде мышечного гликогена. Мышечный гликоген сохраняется в организме в ограниченном количестве – 500-600 граммов. Потеря гликогена приводит к утомляемости. Такую усталость игрок может почувствовать к третьему периоду игры. Усталость влечет за собой потерю скорости, силы, мощи отталкивания, а также умственной деятельности из-за низкого содержания сахара в крови", – объяснил Dni.Ru специалист по спортивному питанию.

Словом, в раздевалке есть все условия для того, чтобы хоккеисты могли подготовиться к игре, настроиться, отдохнуть, привести в порядок мысли и обмундирование. И снова выйти на лед, чтобы поразить красивой игрой.