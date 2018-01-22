МОК внезапно запретил Виктору Ану ехать на Олимпиаду

Шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан был вычеркнут из списка спортсменов, допущенных до Олимпиады в Пхенчхане. Юрист считает, что он потерял шансы на участие в соревнованиях.



Решение по поводу запрета для именитого спортсмена вынесла специальная комиссия Международного олимпийского комитета. По предварительным данным, улики против Ана нашли в скандальном докладе Макларена.

Президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов заявил, что ему ничего неизвестно о произошедшем. Сам спортсмен пока не прокомментировал ситуацию.

Об отстранении Виктора Ана высказался спортивный юрист Михаил Прокопец. Он заявил, что чемпион потерял все шансы на участие в Играх в Корее.

Для специалиста эта информация стала неожиданной. "Все имена отстраненных мы знали заранее, Виктора Ана в этом списке не было. CAS (Спортивный арбитражный суд – Прим. ред.) на этой неделе будет рассматривать дела наших олимпийцев, и Ан уже не успеет попасть в это разбирательство, следовательно, он пропустит Олимпиаду", – цитирует его сайт "Спорт-Экспресс".

Напомним, что Виктор Ан считается самым титулованным шорт-трекистом в истории. Спортсмен получил российское гражданство в 2011 году. Он завоевал для национальной сборной три золотые медали во время Олимпийских игр в Сочи в 2014-м.