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Спорт

Шипулину и Устюгову запретили ехать на Олимпиаду

Антон Шипулин. Фото: GLOBAL LOOK press/Lubos Pavlicek
Олимпийская команда России лишилась еще двух спортсменов. Биатлонист Антон Шипулин и лыжник Сергей Устюгов не поедут в Пхенчхан – такое решение принял Международный олимпийский комитет (МОК).

Продолжение: Отстранение Шипулина и Устюгова довело Губерниева до отчаяния

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МОК добрался до тех российских атлетов, которые не фигурировали в отчетах "комиссии Освальда". Шипулин, Устюгов и Ан всегда были "чистыми" спортсменами, но их имена в списке потенциальных участников Игр отсутствуют, сообщил первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

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 Олимпиада-2018

Сюжеты Олимпиада-2018

"Они никогда не были замешаны в каких-либо допинговых историях, а все многочисленные сданные ими за карьеру пробы свидетельствуют о том, что они являются "чистыми" спортсменами. Мы изначально исходили из незыблемого права всех "чистых" спортсменов принять участие в Олимпийских играх. К большому сожалению, в том списке, который нам предоставили накануне, не оказалось целого ряда ведущих российских атлетов по нескольким видам спорта", – заявил Поздняков изданию Sports.ru.

Публикация от Anton Shipulin (@anton_shipulin)

ОКР направил письмо в адрес МОК с требованием раскрыть конкретные причины, по которым лидеры российских команд не допущены к участию в Олимпиаде в Пхенчхане. МОК, конечно, обладает исключительным правом приглашать спортсменов на Игры, однако у него есть и обязанность – обосновать и разъяснить причины в случае отказа.

Как писали Dni.Ru, ранее шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан был вычеркнут из списка спортсменов, допущенных к Олимпиаде в Пхенчхане. Решение по поводу запрета для именитого спортсмена вынесла специальная комиссия Международного олимпийского комитета. По предварительным данным, улики против Ана нашли в скандальном докладе Макларена.

Об отстранении Виктора Ана высказался спортивный юрист Михаил Прокопец. Он заявил, что чемпион потерял все шансы на участие в Играх в Корее.

Автор: Андрей Евлампиев23 января 2018, 11:22

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