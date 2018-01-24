Спекулянты дорого заплатят за свой бизнес на ЧМ-2018

Госдума приняла во втором, основном чтении поправки, устанавливающие административную ответственность за незаконную реализацию и подделку билетов на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. За спекуляцию и подделку билетов на мундиаль, который пройдет летом в России, будут грозить штрафы до 1,5 миллиона рублей.



Депутаты нижней палаты парламента поддержали инициативу, которая предусматривает введение административной ответственности за незаконную реализацию, подделку и завышение стоимости билетов на матчи ЧМ-2018. Штраф будет начинаться от 50 тысяч рублей и может достигать 1,5 миллиона.



Граждане, пойманные на подобных нарушениях, заплатят от 20-кратной до 25-кратной их стоимости, но не менее 50 тысяч рублей. Для должностных лиц размер наказания составит от 25– до 30-кратной стоимости входного билета, не менее 150 тысяч.

Еще более строгие санкции предусмотрены за нарушения, допущенные индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами. Им будет грозить приостановление деятельности на срок до 90 суток либо штраф в размере от 25-кратной до 30-кратной стоимости входного билета или 500 тысяч – 1,5 миллиона рублей штрафа плюс приостановление деятельности на срок до 90 суток соответственно, следует из текста принятого документа.

В пояснительной записке к проекту закона говорится, что предложенные меры обусловлены необходимостью создания действенной системы предотвращения нарушений при продаже билетов на матчи. По словам главы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова, принятие закона даст возможность выполнить обязательства России перед FIFA в части запрета на незаконную реализацию входных билетов на матчи чемпионата мира.

Напомним, чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 российских городах. Матчи состоятся в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Самаре, Саранске, Волгограде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Казани и Калининграде.