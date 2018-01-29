Российских паралимпийцев заставят выступать под нейтральным флагом

Международный паралимпийский комитет огласил решение по допуску российских спортсменов к Играм в Пхенчхане. Им не разрешили использовать национальный триколор, передает телеканал "360".
Россияне будут выступать под нейтральным флагом. До участия в соревнованиях допустят порядка 35 человек. Видео с пресс-конференции руководства комитета публикует Russia Today.
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