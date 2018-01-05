Хоккеисту вырвали бороду во время драки
Канадский хоккеист Джозеф Эрик Торнтон из команды НХЛ "Сан-Хосе Шаркс" схлестнулся на льду с Наземом Кадри из клуба "Торонто Мэйпл Лифс". Во время потасовки Кадри схватил своего оппонента за бороду, а когда их разняли, большой клок волос остался лежать на арене. Происходящее сняли на видео.
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