Малкин впервые показал лицо сына от телеведущей
Трехкратный обладатель Кубка Стэнли впервые выложил в Сеть фото, на котором видно лицо его первенца. "Очаровательный!", "Отличное фото", "Рад наконец-то его увидеть!", "Ничего себе, как здорово, какая прекрасная картина!", "Как мило", – прокомментировали снимок поклонники спортсмена в Instagram.
Примечательно, что примерно в одно время с Малкиным этот же снимок малыша появился в аккаунте его мамы — известной российской телеведущей Анны Кастеровой. Сын родился у супругов 31 мая 2016 года.
По результатам 2017 года Евгений Малкин занял шестое место в рейтинге журнала Forbes среди российских знаменитостей. Его доход составил 9,5 миллиона долларов.
Отметим, после 44 матчей в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург" имеет 47 очков и занимает восьмое место в Восточной конференции.
Напомним, в октябре 2017 года президент США Дональд Трамп встретился в Белом доме с победителями Кубка Стэнли НХЛ – командой "Питтсбург Пингвинз". При этом американский лидер особенно выделил форварда клуба, россиянина Евгения Малкина.
Трамп повернулся к хоккеисту и пожал ему руку. Американский лидер шутливо заметил, что Малкин – "большой парень, жесткий" и похож на баскетболиста.
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