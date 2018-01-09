Малкин впервые показал лицо сына от телеведущей

В своем микроблоге 31-летний российский форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин поделился с фанатами трогательным фото. На нем годовалый наследник хоккеиста Никита целует трофей отца.

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли впервые выложил в Сеть фото, на котором видно лицо его первенца. "Очаровательный!", "Отличное фото", "Рад наконец-то его увидеть!", "Ничего себе, как здорово, какая прекрасная картина!", "Как мило", – прокомментировали снимок поклонники спортсмена в Instagram.

Примечательно, что примерно в одно время с Малкиным этот же снимок малыша появился в аккаунте его мамы — известной российской телеведущей Анны Кастеровой. Сын родился у супругов 31 мая 2016 года.

По результатам 2017 года Евгений Малкин занял шестое место в рейтинге журнала Forbes среди российских знаменитостей. Его доход составил 9,5 миллиона долларов.

Публикация от Evgeni Malkin (@e.malkin71geno) Янв 8, 2018 at 1:00 PST

Отметим, после 44 матчей в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург" имеет 47 очков и занимает восьмое место в Восточной конференции.

Напомним, в октябре 2017 года президент США Дональд Трамп встретился в Белом доме с победителями Кубка Стэнли НХЛ – командой "Питтсбург Пингвинз". При этом американский лидер особенно выделил форварда клуба, россиянина Евгения Малкина.

Трамп повернулся к хоккеисту и пожал ему руку. Американский лидер шутливо заметил, что Малкин – "большой парень, жесткий" и похож на баскетболиста.