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Спорт

Глава UFC ответил на угрозы бойца Нурмагомедова

Фото: GLOBAL LOOK press/Jason Silva
Глава UFC Дана Уайт оценил шутку Хабиба Нурмагомедова по поводу машины. Однако пообещал пожаловаться отцу чемпиона за угрозы в свой адрес.
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Шутливое препирательство развернулось на страничке Нурмагомедова в Instagram. Сначала Хабиб опубликовал снимок с завоеванным чемпионским поясом, сопроводив его угрожающим комментарием.

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"Тебе повезло, что ты отдал мой пояс, или я бы разбил твою машину. Я знаю, где ты паркуешься", – написал Нурмагомедов.

Вскоре среди комментаторов появился Дана Уайт. Глава UFC по достоинству оценил шутку российского спортсмена. "Очень много смеялся, спасибо. Расскажу все твоему отцу", – ответил он. Глава UFC намекнул на обещание отца и тренера Хабиба наказать чемпиона "с левой или с правой" за драку, устроенную после боя с Конором Макгрегором.

Россиянину, который 6 октября выиграл бой за звание чемпиона мира в легком весе, не решились вручить пояс победителя прямо в октагоне. Уайт опасался за безопасность зрителей, большинство из которых болели за ирландца Макгрегора. В четвертом раунде встречи Хабиб провел болевой прием, и Конор попросил остановить бой, признав поражение, напоминает сайт "Комсомольская правда".

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Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)

Как писали Dni.Ru, штраф за массовую потасовку после боя за звание чемпиона UFC в легком весе составит примерно 250 тысяч долларов (около 16,5 миллиона рублей). По словам Уайта, удерживать призовые чемпиона UFC – два миллиона долларов – Атлетическая комиссия штата Невада не будет.

Нурмагомедов сохранит чемпионский пояс, однако, скорее всего, его ждет дисквалификация на шесть месяцев. Россиянин не сможет проводить бои на территории США. При этом Макгрегор уже потребовал реванша.

Автор: Андрей Евлампиев10 октября 2018, 09:36
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