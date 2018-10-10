"Уроды": команда отвернулась от дебошира Кокорина

Тренеры вложили в Александра Кокорина и Павла Мамаева много сил, но спортсмены не оправдали доверия. Переживаниями по поводу избиения футболистами чиновников президент "Зенита" поделился с Вованом и Лексусом, которые позвонили ему от имени Виталия Мутко.

Известные пранкеры для начала дозвонились до "героя" драмы – Александра Кокорина. На короткий вопрос: "Ну что?", заданный голосом президента РФС Виталия Мутко, футболист ответил: "Да ничего, сижу ровно".

Более содержательной получилась беседа (также от имени экс-министра спорта) с президентом "Зенита" Сергеем Фурсенко. Руководитель команды был в расстроенных чувствах и не сдерживал эмоции.

"Столько души в них вложено! Я имею в виду Кокорина. Настолько обидно, просто уроды самые настоящие! Столько вложили в этот футбол. Взяли и все ***. Обидно просто до слез", – переживал Фурсенко.

По мнению президента петербургского клуба, Кокорин хороший парень, но как только сходится "с этим Мамаевым", начинаются проблемы. В конце разговора Фурсенко заявил, что на сей раз "отмазывать" проштрафившихся спортсменов никто не будет, передает "Говорит Москва".

В отношении Александра Кокорина и Павла Мамаева заведены уголовные дела. Сообщается, что материалы переданы в Главное управление МВД. Пострадавшие намерены требовать для футболистов максимального наказания.

Как писали Dni.Ru, футболисты в компании друзей утром 8 октября избили водителя ведущей Первого канала, который ожидал ее у гостиницы "Пекин". Мужчина госпитализирован с черепно-мозговой травмой.

Затем хулиганы отправились на Большую Никитскую улицу, в "Кофеманию", где ввязались в драку с чиновниками Минпромторга. Сотрудник ведомства Денис Пак получил удар стулом по голове и сотрясение мозга, его спутник – ушибы и синяки. Дебоширов накануне вызвали на допрос в полицию.