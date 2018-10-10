Испуганный Мамаев оказался в полиции после угроз

В отношении оскандалившихся после дебоша в Москве полузащитника "Краснодара" и нападающего "Зенита" полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве. Об этом сообщил пресс-секретарь столичного главка МВД Юрий Титов.

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