"Так не делается": Нелепое оправдание скрывающегося от полиции Кокорина

Адвокат футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева Умалат Сайгитов прокомментировал неявку нападающего "Зенита" вовремя на допрос. Он заявил, что защита попросила следствие перенести это мероприятие на 11 октября.

По словам юриста, следователь вызвал его с подопечными в 17:00 на допрос, который назначили на 18:00. При этом Сайгитов добавил весьма нелепое объяснение: что нет смысла идти на допрос "в ночь", когда можно явиться в полицию на следующий день с утра.

"Так не делается, мы просто не успели", – цитирует Сайгитова "Интерфакс". Также адвокат ответил на вопрос, знал ли Кокорин о том, что в случае неявки ему может грозить федеральный розыск. "Для объявления в розыск есть специальная процедура. Так скоро это не происходит, поэтому это блеф", – считает юрист.

Напомним Александру Кокорину был дан срок до 18:00 для прихода к следователю, после чего ГУ МВД может объявить его в федеральный розыск. Официальный представитель столичной полиции Юрий Титов сообщал ранее, что футболист Павел Мамаев прибыл к правоохранителям.

Мамаев уже задержан на 48 часов. После допроса он отправится в изолятор временного содержания, передает Life.ru. Стало известно и тог, что Кокорин все-таки явился в полицию.

Напомним, ранее столичные стражи порядка возбудили по факту конфликтов с участием футболистов Мамаева и Кокорина уголовное дело о побоях. Однако 10 октября выяснилось, что спортсмены стали фигурантами уголовного дела о хулиганстве. Наказание по этой статье предполагает до семи лет лишения свободы.

Скандал разгорелся 8 октября. Сначала потасовка с участием футболистов произошла у гостиницы "Пекин". В результате пострадал водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. Затем следовала драка в кофейне, в результате пострадали чиновники Минпромторга Денис Пак и Сергей Гайсин, сообщает TVC.Ru.