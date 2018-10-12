Личное фото Загитовой вызвало восторг

Фанаты Алины Загитовой развернули бурную дискуссию вокруг новой публикации в Instagram фигуристки. Несмотря на разнообразие мнений, поклонники сошлись в одном: Алина – красавица.

Поводом для дискуссии стала фотография Загитовой, на которой ей около десяти лет. Маленькая Алина запечатлена на снимке в костюмчике, очень похожем на тот, в котором спортсменка выступает в последнее время.

Обсуждение развернулось вокруг цветка в волосах Алины. Фанаты не сошлись во мнениях о том, стоит ли ей сегодня добавить такой аксессуар к своему имиджу. "Мне не хватило аксессуара в волосах взрослой Алины, а у маленькой Алины он как раз есть", – написала одна из поклонниц таланта фигуристки. Комментаторы тут же взялись объяснять, почему повзрослевшая Загитова не нуждается в такой детали образа.

Но главное – все просто в восхищении. "Красавица наша неземная. Малявкой была уже со свободолюбивым взглядом", "Алина купается в этой программе! Браво!" – на все лады расхваливают комментаторы любимую спортсменку.

Алина Загитова недавно с триумфом выступила на турнире в Германии, установив мировой рекорд. Фигуристка буквально влюбила в себя немецкую публику, напоминает EG.ru. Особенно понравилось зрителям ее показательное выступление: спортсменка предстала в образе Лары Крофт, в обтягивающем костюме и кожаной косухе. Зрители выражали одобрение бурными аплодисментами на протяжении всей программы.