Жена Мамаева пропала после угроз

Алана Мамаева исчезла из соцсетей. Жена футболиста пропала после угроз неизвестного, который шантажировал ее интимным видео.

Продолжение: Как живут Кокорин и Мамаев в "Бутырке"

Страница Аланы Мамаевой в соцсети Instagram недоступна. Микроблог удален. Ранее жена футболиста Павла Мамаева заявляла, что в комментариях и личных сообщениях получает угрозы физической расправы, передает RT.

Dni.Ru сообщали, что неизвестный взялся шантажировать 29-летнюю Алану в одном из популярных мессенджеров. Вымогатель пригрозил опубликовать интимное видео супругов, если она не заплатит.

Не получив ответа, незнакомец принялся запугивать Мамаеву: он пообещал сделать невыносимой жизнь ее мужа в тюрьме и даже убить – якобы у него большие связи. Алана выложила переписку с шантажистом в Instagram, но вскоре удалила свою страницу.

Накануне Тверской суд Москвы арестовал на два месяца нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева. Дебоширы могут получить по три года тюрьмы.

Футболисты утром 8 октября устроили драку в "Кофемании" на Большой Никитской. Жертвами оказались чиновники Минпромторга. Сотрудник ведомства Денис Пак получил удар стулом по голове и сотрясение мозга, его спутник – ушибы и синяки.

Позже выяснилось, что до посещения кафе та же компания избила водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, который ожидал ее у гостиницы "Пекин". Мужчина госпитализирован с черепно-мозговой травмой. В драке участвовал и младший брат Кокорина Кирилл, который также задержан.