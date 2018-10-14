Хабиб Нурмагомедов вызвал величайшего боксера современности на бой

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов предложил американскому боксеру Флойду Мэйуэзеру выйти с ним на ринг. Такое заявление прозвучало в на видео в Instagram менеджера Деджуана Блэйка.

"Почему бы и нет? Ведь в джунглях есть только один король. Конечно, это я", – заявил спортсмен. При этом не сообщается, по каким правилам предполагается провести поединок.

