Загадочный снимок обиженной Исинбаевой всполошил народ
Двукратная олимпийская чемпионка попросила подписчиков рассказать, что они думают об этом снимке. "Не стала подписывать это фото. Мне интересно, что рассказывает Вам, дорогие подписчики, эта фотография? Какие мысли и ассоциации вызывает? Жду комментариев...", – написала она. Исинбаева также обратились к поклонникам из других стран и продублировала запись на английском языке.
Поклонники высказывали разные точки зрения. Многие восхищались красотой и решительностью Ирины: "Роковая женщина!", "Красивая и очень решительно настроенная женщина!", "Великая женщина, достигшая огромных успехов. Женщина которая каждый раз доказывает, что нет ничего невозможного." Кто-то вспомнил о ее победах и предположил, что она думает о том, каких высот ей еще предстоит достичь: "Что еще могу я сделать для своей России?!".
Но нашлись и те, кто, наоборот, увидел на ее лице обиду и подозрение: "Обида на лице. С чувством неудовлетворённости сильно переживающего человека", "Обида, презрение, след предательства", "Молодая, амбициозная, недоверчивая, взгляд с подозрением".
Напомним, что в апреле этого года Елена Исинбаева продемонстрировала идеальную фигуру после родов. На своей странице в Instagram спортсменка опубликовала снимок с ежегодной выставки автомобилей в Монако, где она позирует в черном платье с разноцветным принтом. Подписчики отметили, что Исинбаева прекрасно выглядит и не утратила свою красоту.
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