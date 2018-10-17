Легендарный боксер поставил ультиматум бойцу Нурмагомедову

Непобежденный американский боксер Флойд Мейвезер заявил, что готов провести бой с чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым. Однако он согласен сделать это только по правилам бокса.
"Он бросил мне вызов. Поэтому ему придется прийти в мой мир – мир бокса", – заявил легендарный спортсмен. Напомним, что в августе 2017 года Флойд Мейвезер одолел ирландского бойца UFC Конора Макгрегора, передает RT.
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