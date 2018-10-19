Расплакавшийся Кокорин повторил судьбу Мамаева на суде

Московский городской суд оставил без изменений меру пресечения нападающему футбольного клуба "Зенит" Александру Кокорину. Ранее за решеткой остался его товарищ Павел Мамаев.



На заседание суда, где решался вопрос об изменении меры пресечения, Александр Кокорин пришел с солидной группой поддержки. За футболиста поручились игроки, главный тренер и президент клуба "Зенит", а мать хотела внести залог в размере десяти миллионов рублей. Игрок подчеркнул, что раскаивается в содеянном и в случае изменения меры пресечения бегать от правосудия не будет.

"Уважаемый суд, я неоднократно приносил извинения Паку, Соловчуку, причем лично. Понимаю, что это недостойный поступок. Это урок на всю жизнь. Я не хотел нарушать общественный порядок. Я не опасный преступник, я приличный человек. У меня расписаны тренировки. Я добровольно приехал в полицию. Готов участвовать во всех следственных действиях. Мне неприятна травля в интернете и на ТВ. Прошу прощения у всех. Прошу отпустить меня к жене и родителям", – цитирует спортсмена телеканал "360".

После этого Кокорин расплакался. Однако ни его проникновенная речь, ни усилия адвокатов и друзей по команде не смогли изменить решение суда. Нападающий был оставлен в СИЗО.

❗️Итак, система сильнее Зенита. Кокорин остаётся в СИЗО! Адвокаты, характеристики, залог, Семак, команда - все в воздух. — Dmitriy Zelenov (@ZelenovZ) 19 октября 2018 г.

Ранее Московский городской суд рассматривал аналогичный вопрос в отношении игрока "Краснодара" Павла Мамаева. Тот тоже остался за решеткой.

Неприятности у футболистов начались 8 октября. Павел Мамаев и Александр Кокорин напали на сотрудника Минпромторга Дениса Пака в московском кафе. Мужчина получил черепно-мозговую травму и ушибы. За несколько часов до этого Кокорин и Мамаев избили водителя ведущей Первого канала.

