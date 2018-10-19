Расплакавшийся Кокорин повторил судьбу Мамаева на суде
На заседание суда, где решался вопрос об изменении меры пресечения, Александр Кокорин пришел с солидной группой поддержки. За футболиста поручились игроки, главный тренер и президент клуба "Зенит", а мать хотела внести залог в размере десяти миллионов рублей. Игрок подчеркнул, что раскаивается в содеянном и в случае изменения меры пресечения бегать от правосудия не будет.
"Уважаемый суд, я неоднократно приносил извинения Паку, Соловчуку, причем лично. Понимаю, что это недостойный поступок. Это урок на всю жизнь. Я не хотел нарушать общественный порядок. Я не опасный преступник, я приличный человек. У меня расписаны тренировки. Я добровольно приехал в полицию. Готов участвовать во всех следственных действиях. Мне неприятна травля в интернете и на ТВ. Прошу прощения у всех. Прошу отпустить меня к жене и родителям", – цитирует спортсмена телеканал "360".
После этого Кокорин расплакался. Однако ни его проникновенная речь, ни усилия адвокатов и друзей по команде не смогли изменить решение суда. Нападающий был оставлен в СИЗО.
❗️Итак, система сильнее Зенита. Кокорин остаётся в СИЗО! Адвокаты, характеристики, залог, Семак, команда - все в воздух.— Dmitriy Zelenov (@ZelenovZ) 19 октября 2018 г.
Ранее Московский городской суд рассматривал аналогичный вопрос в отношении игрока "Краснодара" Павла Мамаева. Тот тоже остался за решеткой.
Неприятности у футболистов начались 8 октября. Павел Мамаев и Александр Кокорин напали на сотрудника Минпромторга Дениса Пака в московском кафе. Мужчина получил черепно-мозговую травму и ушибы. За несколько часов до этого Кокорин и Мамаев избили водителя ведущей Первого канала.
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