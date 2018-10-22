Массимо Каррера уходит из "Спартака"

Совет директоров ФК "Спартак-Москва" принял важное решение. Массимо Каррера освобожден от должности главного тренера команды.
Представители клуба поблагодарили специалиста за проделанную работу. Итальянец увековечил свое имя в истории красно-белых.
Стоит отметить, что итоги прошлого сезона признаны неудовлетворительными. Ни одна из поставленных задач не была выполнена. При этом "Спартак" желает Массимо Каррере успехов. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Рауль Рианчо, передает Telegram-канал "Говорит Москва".
Телеведущая проявила характер
Примадонне досталось от именитого продюсера
Артистка пыталась помешать бандитам
Миллиардер заплатил модели полмиллиона долларов