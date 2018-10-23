Застуканного в бане с "проституткой" Глушакова осудили за новое предательство

Отставка главного тренера московского "Спартака" Массимо Карреры закончилась скандалом. Послание полузащитника красно-белых Дениса Глушакова бывшему наставнику подвергли жесткой критике.



На днях фанатов московского "Спартака" потрясла новость об отставке главного тренера футбольного клуба Массимо Карреры. Это случилось после поражения от тульского "Арсенала" со счетом 2:3.

Больше всего в этой истории, как ни странно, отметился полузащитник красно-белых Денис Глушаков. Обращение спортсмена к бывшему тренеру вызвало шквал критики.

Глушаков был отстранен от работы с основной командой из-за того, что лайкнул пост в Instagram с критикой Карреры. А после того как было объявлено об отставке итальянца, полузащитник обратился к наставнику со словами благодарности за чемпионство.

Инстаграм-войны. Да все рехнулись просто. pic.twitter.com/VroxvZp1Sg — Василий Конов (42+) (@VasilyKonov) October 22, 2018

Эти слова смутили дочь экс-тренера "Спартака" Франческу. "Ты серьезно?" – прокомментировала она обращение футболиста в Сети.

Напомним, что ранее Дарья Глушакова застала супруга в парной с любовницей. В Сети появилось короткое видео, на котором запечатлены Денис Глушаков и некая дама. За кадром женщина, назвавшаяся женой футболиста, срывающимся голосом обозвала ее проституткой.

