Получал наслаждение: Роналду с улыбкой вспоминает о жестком изнасиловании

Криштиану Роналду не переживает за исход дела об изнасиловании. Звездный футболист уверен: правда восторжествует, и все убедятся, что обвинившая его американская учительница просто хотела привлечь к себе внимание.

В положительном исходе дела уверен не только Роналду, но и его адвокаты. На вопросы журналистов форвард "Ювентуса" отвечал с улыбкой, подчеркивая, что он счастливый человек, и ему не о чем волноваться.

"У меня есть все, поэтому остальное меня не беспокоит", – заявил обладатель нескольких "Золотых мячей" на пресс-конференции перед встречей своей команды с "Манчестером". По словам нападающего, он играет за фантастический клуб, у него четверо детей, хорошая семья и отличное здоровье.

Обвинения против Криштиану Роналду выдвинула 34-летняя американка Кэтрин Майорга. Женщина утверждает, что известный спортсмен насильно овладел ею летом 2009 года в Лас-Вегасе, где проводил отпуск. А через год якобы заплатил за молчание 375 тысяч долларов, напоминает "Комсомольская правда".

Португальский форвард выступал за "Манчестер Юнайтед" в 2003-2009 годах. Приехав на матч против своей бывшей команды, Роналду испытал особые чувства. "Возвращение в "Манчестер" для меня особенное событие. Здесь у меня много воспоминаний о победах, много дружеских отношений, в частности с сэром Алексом Фергюсоном. Шлю ему свои объятия. Этот человек помог мне во многом", – заявил футболист.

Что же касается выдвинутых в отношении спортсмена обвинений, то Роналду утверждает: женщина пытается привлечь к себе внимание за счет его персоны. Футболист заявил, что его адвокаты и он сам уверены в исходе дела. "Правда всегда выясняется", – заметил, улыбаясь, Роналду.