Смолов закатил вечеринку после серьезной операции

Футболист Федор Смолов закатил друзьям по команде шикарную вечеринку. Проходящий реабилитацию после серьезной операции игрок отметил с коллегами победу "Локомотива" над "Ростовом".

Кадры богатого застолья Федор Смолов опубликовал в микроблоге Instagram. Футболист "Локомотива" пригласил товарищей по команде к себе домой. Спортсмены сидят за огромным столом, кругом расставлены свечи, а с потолка свисают шикарные люстры.

Напомним, что Смолов сломал ключицу во время матча с калининградской "Балтикой" в 1/16 финала Кубка России. Ему пришлось обратиться за помощью к итальянским медикам. Спортсмена прооперировали в больнице Villa Stuart в конце сентября.

Операция прошла успешно, и уже на следующий день Смолов вернулся в Москву, где ему назначили курс реабилитации. Сколько еще времени потребуется футболисту на восстановление и когда он вернется на поле, пока не известно, пишет Teleprogramma.pro.

Пока же скучавший по общению Смолов решил отметить с друзьями успехи своей команды. Повод нашелся подходящий: на днях "Локомотив" одержал победу над "Ростовом". Фотографию с вечеринки опубликовал и Дмитрий Тарасов, сопроводивший снимок подписью: "Командный ужин. Давно не собирались".

Реакция на пост Смолова была неоднозначной. Одни порадовались за спортсменов, а другие указали, что футболисты слишком шикуют. Тем более, по мнению пользователей, не стоило выкладывать такие фото после "загулов" их коллег Александра Кокорина и Павла Мамаева, завершившихся судебным процессом.