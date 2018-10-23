Поклонники пришли в восторг от толстой Погребняк
"Вижу очень много пабликов, которые выставляют мои фотографии, где я толстая! Да, ребят, я была толстой! Я весила на 30 килограммов больше (мой вес был 75)… И что? Что теперь, полным людям не жить?" – написала супруга спортсмена. Погребняк отметила, что из-за таких "идиотов" и критиков некоторые девушки замыкаются в себе.
По словам Марии, никто не имеет права смеяться над полными людьми. Погребняк рассказала, что не могла сбросить вес после первых родов. "Мне было тяжело... надо мной подсмеивались! У меня был живот, толстые руки и огромные щеки!" – призналась девушка в Instagram.
Жена Павла Погребняка опубликовала пару архивных фото, ее формы далеки, по ее мнению, от идеала. Однако пользователям соцсети ее пышные формы на снимках пришлись по душе.
"Ой, какая кругляшечка-милашечка", "Была настоящая...", "Нормальная была", "Маша, на второй фотографии ты просто очаровашка", "Вы были совсем не толстая, бред какой-то, обычная девушка", – удивились фолловеры Погребняк. "Найду, где я еще полнее", – заверила Мария. Многие посчитали, что округлые формы Погребняк больше к лицу.
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