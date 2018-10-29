Полуголый футболист оконфузился во время прямого эфира
После матча с "Эксельсиором", который завершился победой команды Нарсинга, спортсмен задержался в душе. Когда в зоне для встреч с журналистами его поймал один корреспондент, футболист ничуть не смутился и сказал ему несколько слов. Возможно, Фурджель надеялся, что оператор не будет показывать его ниже пояса, но камера безжалостно опустилась вниз.
Команда "Де Графсхап" одержала победу со счетом 4:1. Сам Нарсинг забил один гол, который стал для него первым в сезоне – 2018-2019.
Ранее бывший футболист и тренер сборной Англии Гленн Ходдл был отправлен в больницу после того, как потерял сознание во время эфира телепередачи о спорте. У него случился сердечный приступ. К счастью, сотруднику канала удалось спасти жизнь спортсмена при помощи
дефибриллятора. Сейчас Ходдл находится в больнице в тяжелом состоянии.
Гленн возглавлял сборную Англии с 1996 по 1999 годы. Спортсмен также тренировал команды "Челси", "Суиндон Таун", "Тоттенхэм Хотспур", "Саутгемптон" и "Вулверхэмптон". В молодости он играл за "Тоттенхэм", "Монако" и "Челси".
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