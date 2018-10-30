К "засветившемуся" на интимных фото Мамаеву подсадили незнакомца
Защитник рассказал, что нового соседа Павла Мамаева зовут Александром. Мужчине около 30 лет, он обвиняется в мошенничестве в сфере экономических преступлений.
Футболист много общается с новым сокамерником, вместе они посещают спортзал, передает RT. Бушманов отметил, что Мамаев получает около 50 писем в день с поддержкой от болельщиков. По словам адвоката, приходят послания и в стихах.
В свою очередь член Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников рассказал о визите к Павлу Мамаеву, чьи интимные фото с супругой "слили" в Сеть и нападающему "Зенита" Александру Кокорину. Мельников заявил, что футболисты обживаются в СИЗО и "уже эмоционально успокоились". Он добавил, что спортсмены ни в чем не нуждаются.
Мельников назвал причины общественного резонанса вокруг инцидента с участием Кокорина и Мамаева. По его словам, дебош в центре Москвы – это не рядовая драка, а "ужасный" скандал с фигурирующими в нем звездами.
Как писали "Дни.ру", пока полузащитник "Краснодара" находится под стражей, хакеры "сливают" в Сеть интимные фото Мамаева с женой. У Аланы вымогали деньги. Платить злоумышленникам она отказалась, и эротические снимки футболиста обнародовали.
Хакеры слили интимные фотографии Мамаева с женой https://t.co/HEhRDrWKT9 pic.twitter.com/miWCOcMHEB— Daniil Logunov (@Logunov_Daniil) 28 октября 2018 г.
Напомним, Павел Мамаев и Александр Кокорин были арестованы на срок до 8 декабря по обвинению в избиении в центре Москвы главы одного из департаментов Минпромторга Дениса Пака и водителя телеведущей Виталия Соловчука.
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