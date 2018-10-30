Тренер рассказал о Туктамышевой в нижнем белье

Наставник фигуристки Алексей Мишин рассказал о необычном элементе выступления, который стал одним из самых ярких моментов победного для нее Гран-при Канады. После этого триумфа Елизавета Туктамышева по праву вернулась в элиту фигурного катания.

Поклонникам особенно запомнился момент произвольной программы, когда спортсменка снимает костюм и остается в нижнем белье. Тренер Туктамышевой признался, что это была его идея.

Мишин против ханжества и условностей. "Во времена социализма говорили: секса нет, эротики нет, есть только воспроизводство себе подобных. Сейчас вообще очень многие фигуристки катаются в таких одеждах, в которых просто ничего нет", - цитирует наставника Туктамышевой Life.ru.

По словам тренера, мужчины делятся на два типа: одни признаются, что им нравятся красивые девушки, а другие лукавят, отрицая это. Что касается Туктамышевой, то Мишин восхищен своей подопечной.

Фигуристка, имеющая в своем арсенале тройной аксель, живет в другой эпохе, отметил он. "А судьи такого акселя в жизни не видели – такого качественного исполнения. Что с них требовать? Главное – оценка самих спортсменов. Они высоко ценят то, как этот элемент исполняет Лиза", – заключил специалист.

Напомним, что 21-летняя Елизавета Туктамышева впервые с 2014 года выиграла этап Гран-при фигурного катания. Россиянка обогнала японку Мако Ямаситу и свою соотечественницу Евгению Медведеву.