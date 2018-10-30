Кокорин оправдался за джакузи с Мамаевым

Александр Кокорин не купался в джакузи с Павлом Мамаевым. Арестованный за хулиганство футболист ответил на письмо известного видеоблогера Ильи Мэдиссона.

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин вступил в переписку с Ильей Мэддисоном из столичного СИЗО-2. Он коротает срок в "Бутырке"до 8 декабря, как и его друг, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев.

Письмо, на которое отвечал Кокорин, содержало только добрые пожелания. "Привет, Александр! Пишу тебе из теплой ванны. Знаю, вы с Павлом тоже любили принять джакузи и все такое. Понимаю, что ты сейчас испытываешь, у меня тоже были трудные моменты в жизни, но никогда нельзя отчаиваться", – написал Мэдиссон.

Блогер дал заключенному спортсмену несколько ценных советов, пишет "Спорт-Экспресс". В частности, он рекомендует футболисту никогда не играть в "Сталкер. Чистое небо", а также ни в коем случае не бросать футбол. "Как знать, может быть, сегодня у тебя все плохо, а завтра станет гораздо лучше", - пишет Илья.

Александр ответил Мэдиссону лаконично. "С Пашей мы не купались. Спасибо за письмо", – написал Кокорин.

Напомним, 8 октября футболисты с группой приятелей избили водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, который ожидал ее у гостиницы "Пекин". Мужчина был госпитализирован с черепно-мозговой травмой. В драке участвовал и младший брат Кокорина Кирилл, который также задержан.

Позже в тот же день дебоширы устроили драку в "Кофемании" на Большой Никитской. Жертвами оказались чиновники Минпромторга. Сотрудник ведомства Денис Пак получил удар стулом по голове и сотрясение мозга, его спутник – ушибы и синяки. Решением суда дебоширы арестованы на два месяца, до 8 декабря, и помещены в следственный изолятор "Бутырка".