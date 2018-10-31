Лыжник Устюгов перенес операцию

Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов перенес операцию, передает RT. В больнице он останется до 1 ноября.
Ожидается, что в ближайшее время спортсмен сможет вернуться к тренировкам. "Выпишется из больницы, получит рекомендации, будет их выполнять и готовиться к сезону", – рассказал врач российской национальной команды по лыжным гонкам Роман Эрлихман.
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