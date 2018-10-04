Олимпийская чемпионка попала в скандал из-за голой груди
Тема феминизма до сих пор вызывает разногласия в обществе. Каждый прецедент или заявление публичных, знаменитых людей на эту тему, как правило, вызывает скандал.
Довольно однозначно об этом высказалась 32-летняя Домрачева. Она не готова на все ради защиты прав прекрасного пола. "Я не могу представить, что побегу с голой грудью протестовать или бороться за права женщин. Конечно, я за равноправие, но позиции феминисток мне кажутся несколько экстремальными. Я не чувствую ущемления", – цитирует чемпионку журнал "Большой".
Биатлонистка подчеркнула, что выступает за равные возможности и права, но в то же время уверена, что грань между мужским и женским перечеркивать нельзя. "Я за сильную женственность", – отметила она.
Напомним, что 25 июня этого года Дарья Домрачева объявила о завершении спортивной карьеры. Она является самой титулованной белорусской биатлонисткой. Спортсменка четырежды становилась обладательницей золота Олимпийских игр.
Как писали Dni.Ru, 23 июля в центре Минска биатлонистка попала в ДТП. Домрачева на BMW X6 врезалась в ограничительный столб при въезде во двор. К счастью, в результате аварии никто не пострадал.
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