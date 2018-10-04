"Совсем скоро нас будет трое": Кудрявцева объявила о беременности
"Как многие уже догадались, совсем скоро нас будет трое", – написала 21-летняя прославленная гимнастка в социальной сети. Девушка опубликовала фотографию с заметно округлившимся животом и супругом.
Фолловеры порадовались за спортсменку, оставив массу добрых комментариев. "Счастья вашей семье, крепкой любви и понимания", "Поздравляю!", "Легких родов", "Яночка, ты такая красивая мамочка. Твои глаза светятся счастьем. Любимый муж и ребеночек – это и есть счастье!" – поздравили звезду спорта подписчики.
Напомним, что не так давно гимнастка Яна Кудрявцева и ее супруг, хоккеист "Салавата Юлаева" Дмитрий Кугрышев, сыграли свадьбу. Об этом романе стало известно в январе 2018 года. Ранее молодая спортсменка встречалась с футболистом Артуром Юсуповым.
Яна Кудрявцева – серебряный призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро. Тринадцатикратная чемпионка мира по художественной гимнастике, многократная чемпионка Европы. Четырехкратная чемпионка первых Европейских игр по художественной гимнастике.
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