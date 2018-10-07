Хабиб Нурмагомедов задушил Конора Макгрегора

Поединок между топовыми бойцами UFC завершен. Бой Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора завершился победой дагестанского борца.

Нурмагомедов на четвертой минуте четвертого раунда удушающим приемом заставил соперника сдаться. Российский спортсмен остался чемпионом UFC в легкой весовой категории, передает ТАСС.

Напомним, что за несколько дней до эпичного события в спорте разгорелся большой скандал. Бой Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора оказался под угрозой срыва из за того, что второй назвал менеджера противника террористом.



