Бойца Нурмагомедова вывели из себя на родине
Встреча звезды с фанатами была запланирована на вечер 8 октября. В этот день защитивший титул чемпиона Хабиб вернулся на родину с добытым за океаном трофеем.
Более 20 тысяч болельщиков собрались на стадионе "Анжи Арена" за час до начала встречи. В назначенное время перед зрителями выступили артисты. Затем отец и тренер спортсмена поблагодарил за поддержку "лучших болельщиков мира". Вслед за ним вышел местный чиновник, но тут уже фанаты не выдержали и побежали на стадион.
"Уважаемые дагестанцы! Мы просили вас вести себя культурно. У нас репортеры из Москвы приехали! Из СМИ более 50 человек. Пожалуйста, успокойтесь!" – призывал болельщиков к порядку ведущий мероприятия. Попытался помочь ему и сам чемпион, попросивший "показать воспитанность", но это не помогло. Зрители заполнили поле и взобрались на сцену, которая могла рухнуть под таким весом.
Хабиб Нурмагомедов быстро поблагодарил дагестанцев за поддержку и покинул стадион. Скомканное мероприятие завершилось небольшим салютом, пишет EG.ru.
Напомним, что поединок между топовыми бойцами UFC – Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором – завершился победой дагестанского спортсмена. Нурмагомедов на четвертой минуте четвертого раунда удушающим приемом заставил соперника сдаться. Российский боец остался чемпионом UFC в легкой весовой категории.
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