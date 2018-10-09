Раскроили голову: Кокорин и Мамаев загремели в новый скандал с избиением
Водитель поджидал телеведущую Ольгу Ушакову в автомобиле. Mercedes GLS был припаркован возле гостиницы "Пекин", на углу улиц Большая Садовая и 2-я Брестская. Как рассказал пострадавший, компания из пяти человек хулиганила на проезжей части. Водитель сделал молодым людям замечание, а те вытащили шофера из машины и начали бить.
"Побеседовав" с водителем, хулиганы скрылись. Мужчину доставили в Боткинскую больницу со сломанным носом и черепно-мозговой травмой. Полиция возбудила уголовное дело по статье "Побои", пишет "МК".
По предварительной версии, в избиении шофера участвовала та же компания, что и в драке в "Кофемании" – после инцидента у гостиницы "Пекин" молодые люди, среди которых были Кокорин и Мамаев, отправились на Большую Никитскую улицу. В ближайшее время водителю будут предъявлены для опознания фотографии футболистов.
Как сообщалось ранее, Кокорин и Мамаев пришли позавтракать в кафе компанией из 10-15 человек. Замечание слишком шумным спортсменам сделал постоянный посетитель заведения Денис Пак. В ответ чиновник услышал оскорбление и получил пару тумаков. Кокорин и Мамаев сломали ему зуб, поставили несколько синяков. Разнимал драчунов Сергей Гайсин, которому в процессе тоже досталось.
Пострадавшие оказались сотрудниками Минпромторга. Как сообщили в ведомстве, директор департамента Денис Пак и гендиректор Государственного научного центра "НАМИ" Сергей Гайсин получили помощь в медицинских учреждениях Москвы. Чиновники подали заявление в полицию.
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