Жена и сын Кокорина попали в больницу

Гражданская супруга оскандалившегося футболиста Дарья Валитова вместе с годовалым наследником находится под присмотром медиков. Об этом сообщил отец девушки, бизнесмен Руслан Валитов.

Мужчина рассказал, что у его внука еще 5 октября поднялась температура под 40. Затем дочь с малышом обратились к врачам.

О дебоше в московском кафе и избиениях Александром Кокориным и его коллегой Павлом Мамаевым очевидцев происходящего Валитов узнал из новостей. Мужчина признался, что для него это стало настоящим шоком.

"В моем представлении Александр – совершенно непьющий человек. А тут эти видео, в них, конечно, факт налицо, дураки", – цитирует отца избранницы Кокорина "Московский Комсомолец". Теперь Руслан Валитов опасается, что поведение футболиста может плачевно сказаться на самочувствии его дочери и внука. Он заявил, что Дарья будет сильно переживать из-за видео с драками, в которых фигурируют девушки, сопровождавшие игроков "Зенита" и "Краснодара".

По словам предпринимателя, с Александром он не виделся восемь месяцев. Ведь Кокорин живет в Санкт-Петербурге, а Валитов в Москве. Вместе с тем мужчина признался, что шесть лет, которые он знаком с нападающим "Зенита", тот производил только хорошее впечатление. Бизнесмен отметил, что спортсмен при нем даже спиртное не употреблял. В свою очередь Дарья сложившуюся ситуацию пока не комментирует.

Напомним, скандал разгорелся 8 октября в Москве. Компания, в составе которой были Кокорин и Мамаев, напала у отеля "Пекин" на водителя ведущей Первого канала. Затем футболисты устроили драку в кофейне, в результате которой пострадали чиновник Минпромторга Денис Пак и глава НАМИ Сергей Гайсин. Кроме того, стало известно, что накануне, во время поездки из Питера в Москву, Кокорин и Мамаев устроили пьяный дебош в поезде.