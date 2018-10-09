"По всей строгости закона": Кокорина и Мамаева призвали к ответу

В последнее время звезды отечественного футбола все чаще предстают перед болельщиками в непотребном виде. Вне поля они позволяют себе лишнего и шокируют безобразным поведением.



На днях Александр Кокорин и Павел Мамаев попали в новостные сводки. Во хмелю спортсмены нанесли ущерб РЖД – они устроили кутеж с битьем посуды и мебели в арендованном железнодорожном вагоне. А до этого все те же футболисты у гостиницы "Пекин" в Москве избили водителя ведущей Первого канала, а затем в кафе "Кофемания" – двух чиновников Минпромторга.

Руководство футбольных клубов, за которыми числятся Мамаев и Кокорин, обязалось разобраться в ситуации и жестко наказать провинившихся. “Краснодар” даже обещал рассмотреть возможность расторгнуть контракт с Александром.

Однако поклонники футбола, которые были возмущены неспортивным поведением звезд, не верят, что знаменитости понесут какое-либо существенное наказание. По мнению некоторых интернет-обывателей, скандал постараются нивелировать, и все останется по-прежнему.

Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Государственной думе России Вадим Манукян считает, что нам следует поучиться у американцев. Фемида на родине дядюшки Сэма с одинаковой строгостью относится и к звездам первой величины, и к обычным обывателям – никому поблажек не делает.

"Этот неугомонный дуэт все никак не успокоится. За предыдущее недостойное поведение их по сути отлучили от сборной. Теперь они оказывается и вовсе в состоянии алкогольного опьянения на людей начали бросаться посреди белого дня. Мне кажется, что хватит из наших звезд делать небожителей. В этом плане мне нравится как поступают с ними в США. Там не смотрят на регалии, нарушил закон – отвечай по всей строгости закона, даже если ты звезда спорта, кино или шоу-бизнеса №1. А у нас какое-то снисходительное отношение к выходкам этих "товарищей". Надеюсь, что Мамаева и Кокорина ждет публичный процесс, уголовное дело и как результат наказание, которого они действительно заслуживают. Уже пора послать сигнал этому "звездному сословию" о том, что их выходки никто не собирается замалчивать и уж тем более что-то им прощать. Перешел грань – отвечай!" – рассудил эксперт.