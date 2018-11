"Я вынуждена. Простите": Туктамышева огорошила решением

Туктамышева не появится на соревнованиях в Загребе, которые пройдут с 5 по 8 декабря этого года. "Официальное объявление: я вынуждена сняться с турнира. Простите", – написала она. Это связано с тем, что примерно в это же время, с 6 по 9 декабря, спортсменка появится в финале Гран-при в канадском городе Ванкувере.

Елизавета завоевала золото на этапе серии Гран-при в Канаде и заняла третье место на соревнованиях в Японии. Теперь она появится в финале Гран-при, который состоится в начале следующего месяца в Ванкувере, передает RT.

Напомним, что Туктамышева покорила зрителей и профессиональных фигуристов своим прокатом на турнире в Хиросиме в начале ноября. Американская спортсменка Эшли Вагнер, вице-чемпионка мира 2016 года, восторженно прокомментировала выступление россиянки.

OFFICIAL ANNOUNCEMENT: I HAVE TO WITHDRAW



Sorry... pic.twitter.com/V6YD3fd2Re