"Она не двигается": Тутберидзе о завершении карьеры Загитовой

Российская фигуристка Алина Загитова хотела завершить карьеру после зимних Олимпийских игр этого года. О взлетах и падениях молодой спортсменки рассказала ее тренер Этери Тутберидзе.

На фанатской странице Загитовой в Instagram появился развернутый комментарий Тутберидзе. Она рассказала, что после Олимпиады Алина переживала сложный период: девушка взрослела, менялось ее тело. Это сопровождалось постоянными переменами в настроении. В какой-то момент Загитова даже захотела уйти из спорта.

Тренер отметила, что из-за изменений в организме молодая фигуристка должна была усиленно тренироваться по 40 минут в день, чтобы хорошо прыгать. Ее новое тело не имело мышечной памяти. "У нее была потеря координации, и это все еще присутствует сейчас. Я не хочу сказать, что мы все это преодолели, но мы находимся в процессе прохождения", – поделилась Этери.

Любую неудачу юная спортсменка принимала близко к сердцу. В такие моменты Загитовой казалось, что она продолжает бежать на одном месте. "Как будто Алина бежит со всей своей силой, но она не двигается", – добавила Тутберидзе.