"Она не двигается": Тутберидзе о завершении карьеры Загитовой
На фанатской странице Загитовой в Instagram появился развернутый комментарий Тутберидзе. Она рассказала, что после Олимпиады Алина переживала сложный период: девушка взрослела, менялось ее тело. Это сопровождалось постоянными переменами в настроении. В какой-то момент Загитова даже захотела уйти из спорта.
Тренер отметила, что из-за изменений в организме молодая фигуристка должна была усиленно тренироваться по 40 минут в день, чтобы хорошо прыгать. Ее новое тело не имело мышечной памяти. "У нее была потеря координации, и это все еще присутствует сейчас. Я не хочу сказать, что мы все это преодолели, но мы находимся в процессе прохождения", – поделилась Этери.
Любую неудачу юная спортсменка принимала близко к сердцу. В такие моменты Загитовой казалось, что она продолжает бежать на одном месте. "Как будто Алина бежит со всей своей силой, но она не двигается", – добавила Тутберидзе.
Она рассказала, что ее воспитанницы всегда читают, что о них пишут в социальных сетях. Одни расстраиваются после обидных комментариев, другие стараются относиться к ним спокойно, передает EG.ru.
Напомним, что фигуристка Алина Загитова заняла первое место на третьем этапе Гран-при в Финляндии. В турнире также участвовали россиянки Станислава Константинова и Дарья Паненкова, которые заняли вторую и шестую позиции.
Стало ясно, почему у блондинки не растет живот
Заявление сделал свидетель события
Артистка прокомментировала нелестные слова жены сатирика
"Зеленый змий" изводит артиста