Допустившая роковую ошибку Загитова сумела порвать соперниц

Олимпийская чемпионка Алина Загитова не оставила шанса соперницам на этапе Гран-при в Финляндии. Россиянка занимает первое место после короткой программы.

На оценку судей не повлияла даже грубая ошибка, допущенная Загитовой при исполнении первого каскада. Алина набрала 68,90 баллов, поднявшись на первое место после короткой программы в одиночном катании у женщин.

В этапе Гран-при в Финляндии, кроме Загитовой, участвовали еще две россиянки. Станислава Константинова и Дарья Паненкова оказались на 4-й и 6-й позиции, передает Sport24.

После короткой программы места распределились следующим образом:

1. Алина Загитова (Россия) – 68,90.

2. Юна Шираива (Япония) – 63,77.

3. Луна Хендрикс (Бельгия) – 63,17.

4. Станислава Константинова (Россия) – 62,56.

6. Дарья Паненкова (Россия) – 58,23.

В феврале 2018-го россиянка завоевала золотую и серебряную медали на Олимпийских играх в Пхенчхане. Кроме того, в профессиональной копилке Загитовой победа на чемпионате Европы, прошедшем в Москве.

Не так давно Алина Загитова с триумфом выступила на турнире в Германии, установив мировой рекорд. Особенно понравилось зрителям показательное выступление Загитовой, на котором спортсменка предстала в образе Лары Крофт.